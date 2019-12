"Diversita faci Ricchezza" au Marché de Noël d'Ajaccio du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Diversità faci Ricchezza, association des artistes plasticiens de Corse, participe au Marché de Noël d'Ajaccio, invité par la municipalité dans son OpenSpace, de la Place du Diamant, du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Les artistes de Diversità faci ricchezza exposent dans l'Open-Space du Marché de Noël d'Ajaccio.



Du 29 au 31 décembre 2019 :

PARROT-BOUSQUET Émilienne

DRAGACCI Valérie

HULOT Francis

MILANO Élise

FENOCCHI-DUMOULIN Brigitte



Du 2 janvier au 5 janvier 2020 :

AMODEO Stéphanie

CATALI

LO GIUDICE André

FTK PHOTOGRAPHIE



"Lorsque vous achetez l’œuvre d’un artiste, vous achetez plus qu’un simple objet. Vous achetez des centaines d’heures de recherche et d’expérimentation. Vous achetez des jours, des semaines et des mois de frustrations et moments de pure joie.

Vous n’achetez pas seulement une chose, vous partez avec un morceau de son cœur, une parcelle de son esprit et un moment unique de sa vie.

Et le plus important, vous permettez à l’artiste de continuer à vivre sa passion…créer!"

Fulvio Leoncini, artiste peintre.