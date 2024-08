Dimanche l’Alta Rocca Trail

L’association des Coureurs des Crêtes organise ce dimanche la première édition de l'Alta Rocca Trail. Trois courses et une marche sont au programme. U Ghjiru une course et une marche de 10 kilomètres pour 300m de dénivelé positif sera au départ de Quenza à 10h05.

Les trailers vont se retrouver à Bavedda pour deux épreuves. L’Alcudina, partira à 8h30 du col avec un parcours de 26 kilomètres (1.500m de D+) comprenant le passage par la Variante Alpine, et surtout l’ascension di a Bucca Stazzunara (2046 mètres) située à proximité de l’Alcudina. A 10 heures ce seront les trailers di i Furchi (15 km pour 800m de D+) qui partiront sur un parcours passant, également, par la Variante et sous le Pargulu (1664m) puis le retour vers Quenza