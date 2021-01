Des ateliers virtuels pour « Bien vieillir en Corse »

Pour participer à ces ateliers, inscription obligatoire sur le site

joelle.ciavaglini@asept-corse. fr

L’Association santé éducation prévention dans les territoires Corse - Asept Corse - , avec l’appui de la MSA de Corse et le soutien de la Collectivité de Corse, organise des ateliers de prévention santé pour les personnes de 60 ans et plus. Initiés lors de la crise sanitaire, ces nouveaux ateliers, gratuits, se tiennent en ligne.Les participants bénéficient de conseils et d’informations, de manière conviviale, pour rester en forme et adopter des comportements favorables au bien-être. Trois ateliers sont proposés : « Ateliers Vitalité », « Cap Bien-être » et « Covid-19 : votre vécu hier et aujourd’hui ». Les ateliers sont composés de 2 à 3 modules d’1h30 chacun. `