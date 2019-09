Découverte du ciel ce vendredi avec le Club Ajaccien d’Astronomie

Le Club Ajaccien d’Astronomie accueillera le public à son observatoire du Centre Scientifique de Vignola, route des Sanguinaires, le vendredi 6 sept. 2019 à partir de 21 h 30.







Au programme : Découverte du ciel, identification des plus belles étoiles et constellations, puis observation au télescope de la Lune, des planètes Jupiter et Saturne, le tout agrémenté de contes mythologiques.



Renseignements : 06 84 75 71 78, ou 06 11 58 12 18, ou sur le site du club : www.ajaccioastronomie.com