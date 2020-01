De Gaulle par Gabriel Le Bomin, la bande-annonce

Corse Net Infos vous l'avait annoncé en juin dernier, le réalisateur bastiais Gabriel Le Bomin débutait le tournage de son 4e film pour le cinéma ( lire ici ), une fresque historique sur le Général De Gaulle. Aujourd'hui vient de sortir la toute première bande-annonce pour le cinéma. On y voit Lambert Wilson dans le rôle du Général et Isabelle Carré dans celui d'Yvonne mais également, à leur côté, Olivier Gourmet et Laurent Stocker de la Comédie Française.Une bande annonce qui nous montre la partie intime des personnages et le côté très "historique" de l'histoire. La sortie en salle de ce film événement est prévue pour le 4 mars prochain.