Danse : U Centru in Muvimentu fait sa rentrée !

Cette année UCIM (U Centru in Muvimentu) vous propose deux cours hebdomadaires, tous niveaux, les jeudis au 2e étage de la mairie de Venaco :

- Enfants de 7 à 11 ans, 17h-18h15

- Adultes, 18h30-20h

Bien évidemment, les cours d'essais sont offerts, et vous pouvez en profiter dès ce jeudi 24 septembre. Tenter l'expérience !



Inscriptions, renseignements et tarifs :

06.33.26.96.41/06.83.17.24.11

ucentruinmuvimentu@gmail.com

Et, sur la page Facebook : Emmanuelle Alberti Ucim