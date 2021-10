Coupe de France de football : Corte, GFCA, Balagne et FCBB passent le 5ème tour

5ème tour

Corte (N3) 2 – 1 Gallia (N3)

Furiani Agliani (N3) 1 – 2 GFC Ajaccio (N3)

AFA F.A (R2) 2 – 2 FC Balagne (R1) aux tirs au but 4-5

US Vico (R3) 0 – 12 FC Bastia Borgo (N1)

Tirage au sort du 6e tour,qui se déroulera les 30 et 31 octobre entre ces 4 clubs, ce jeudi à la LCF.