Corte célèbre la journée de la mobilité internationale des jeunes

Un projet à l'international ? Jobs, études, stages, volontariat, échanges courte durée, séjours au pair ? Besoin d'infos sur les pays, les aides financières, les préparatifs d'un départ ? Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, stagiaire, apprenti ou demandeur d’emploi, cet événement est pour vous.Des professionnels de la mobilité internationale seront présents pour vous informer et répondre à vos questions.Au programme : des stands d'informations, ateliers, animations, témoignages et espaces de discussions, un buffet international, des jeux, des goodies et des billets d'avion A/R à gagner !Venez enrichir vos futurs projets lors d'une journée dédiée et tentez votre chance pour gagner des volsPlus d'info : ipancaldi@cpie-centrecorse.fr ou 04 95 54 09 86