Corte : Une journée d'information sur les concours dans l’enseignement

Une demi-journée d’informations sur les concours et carrières dans l’enseignement primaire et secondaire aura lieu vendredi 25 novembre à 14h dans la salle B4-001, Spaziu Universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte, en présence de Dominique Federici, Président de l’Université de Corse et de Jean-Philippe Agresti Recteur de l’Académie de Corse. Les équipes de l’Académie de Corse et de l’Université de Corse, des enseignants et des stagiaires de l’Education Nationale informeront les étudiants sur les perspectives professionnelles dans l’Éducation Nationale.



Pour information, la période d’inscription aux concours nationaux est prolongée jusqu’au 2 décembre 2022.