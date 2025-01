Corte : Un partenariat renforcé entre l’Université de Corse et les professionnels du droit

Le 22 janvier 2025, l’Université de Corse a signé plusieurs conventions de partenariat avec des acteurs majeurs du secteur juridique, dans le but de renforcer les liens entre la formation universitaire et le monde professionnel. La cérémonie, qui s’est tenue à l'amphithéâtre Ettori, a réuni la Cour d’appel de Bastia, le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD), les représentants des notaires et avocats locaux ainsi que la société Coutot-Roehrig.



L'événement, placé sous le thème « L’accès aux métiers du droit et à la justice : de l’université au monde professionnel », a permis de mettre en lumière la volonté de l’Université de Corse de mieux préparer ses étudiants aux réalités du secteur juridique. Les échanges entre étudiants, enseignants et professionnels ont notamment porté sur la Clinique du droit, un dispositif innovant qui permet aux étudiants d’allier théorie et pratique en travaillant sur des cas concrets.



À travers ces partenariats, l’Université vise à former des juristes capables de répondre aux défis du secteur tout en favorisant un meilleur accès au droit pour tous. Ces collaborations permettent de rapprocher la formation académique des exigences du terrain et d’offrir aux étudiants des perspectives professionnelles enrichissantes.