Corte : Concert des élèves de l'école de musique au marché de Noël

L’école de musique (EMC) de Corte va donner une représentation, ce mercredi 20 décembre, à 16h30 sur la place Tuffelli, à l’occasion du marché de Noël. Reconnue pour son engagement dans l’éducation musicale, EMC offre ainsi l’occasion à ses élèves de jouer, sur scène, devant un public nombreux. Ces derniers pourront alors découvrir l’école de musique et les services qu’elle propose.



Le marché de Noël de Corte

A l’initiative des commerçants du centre-ville, cet événement a pour but de proposer, quelques jours avant les fêtes de fin d’année, un panel varié du meilleur du terroir et de l’artisanat corse. Plusieurs stands de producteurs et d’artisans proposent des démonstrations, des dégustations, etc.

Les élèves de l’EMC vont présenter des mélodies enchanteresses de Noël à travers un programme diversifié de pièces instrumentales. Une action qui permet aussi de souligner l'importance de l'éducation artistique au sein de la communauté.