Corte : Chjara Vignaroli réélue Vice-présidente Étudiant de l’Université de Corse

Ce jeudi 17 février, lors de la séance du Conseil Académique Plénier, ce sont tenues les élections du Vice-président Étudiant de l’Université de Corse. Chjara Vignaroli a été réélue Vice-présidente Étudiant de l’Université de Corse pour une durée de 2 ans. Le Vice-président Étudiant est un acteur important de la vie universitaire, participant pleinement à la vie de l'Université et aux décisions qui engagent son avenir. Il a en charge plus particulièrement des actions touchant à la vie étudiante, il est l'interface privilégiée entre les étudiants et les associations étudiantes et l'équipe de gouvernance. A ce titre, il participe à certaines instances et réunions avec voix consultative.