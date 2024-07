Corte : « Arcanes Rituels et Chimères » du FRAC Corsica

Vernissage ce mercredi de la nouvelle exposition proposée par le FRAC Corsica, Fonds Régional d'Art Contemporain de la Corse, en la Citadelle de Corte. L’exposition « Arcanes rituels et chimères » sera visible jusqu’au 19 octobre 2024.



Cette exposition collective qui réunit une vingtaine d’artistes* explore la pertinence actuelle d’une démarche artistique non rationnelle. Souhaitant mettre en avant des œuvres principalement issues de la scène émergente, cette exposition se présente comme un voyage à travers un espace, point quadrillé par la seule conscience. Sous l’égide de la figure historique de Leonora Carrington, montrée ici comme leur contemporaine, les artistes conviés font appel à des pratiques et symboles mystiques pour réenchanter un monde emprisonné dans un idéal moderne de clarté et de contrôle absolu. À l’inverse de ce mouvement encore dominant, chaque œuvre agit comme un intercesseur vers des réalités alternatives, des lignes de fuite à la fois poétiques et occultes.

« Arcanes, rituels et chimères » se veut une ode à l’ésotérisme, tout autant qu’aux forces mystérieuses qui traduisent la part d’indétermination toujours active aujourd’hui. L’exposition affirme le potentiel de réinvention matérielle présent dans ce sanctuaire de l’imaginaire que demeure la création.



*Les artistes :

Mathilde Albouy, Nils Alix-Tabeling, Ruba Al-Sweel, Kevin Bray, Madison Bycroft, Leonora Carrington, Dominique Degli Esposti, Justin Fitzpatrick, Michele Gabriele, Antoine Giacomoni, Cecilia Granara, Shuo Hao, Wilma Harju, Youri Johnson, Kris Lemsalu, Isaac Lythgoe, Alexandra Metcalf, Ji-Min Park, Rojda Yavuz.