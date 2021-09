Corse : La MSA lance un appel à projet auprès des jeunes de 13 à 22 ans





Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA accorde une attention particulière aux jeunes. Avec son dispositif d’appel à projets, elle les accompagne et les aide à mettre en place leurs propres actions. Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité des jeunes et leur participation à l’évolution des territoires ruraux.

Comment participer à l'APJ ?

Vous devez être un groupe de minimum trois participants, âgés de 13 à 22 ans, relevant de la MSA ou vivant en milieu rural. Vous serez accompagné par un référent MSA.

Quelles peuvent être les thématiques de votre projet ?

Les projets peuvent porter sur les thématiques suivantes : Culture, Éducation et exercice de la citoyenneté, Lutte contre les violences et les discriminations, Inclusion des personnes fragiles, Prévention en santé, Environnement et économie sociale, Promotion de l’agriculture…

Comment se déroule le concours ?

L'appel à projets jeunes se déroule en deux étapes :

- Un concours local : les groupes sélectionnés par le jury de la MSA reçoivent des bourses pour mener à bien leurs projets. Certains de ces projets sont choisis par le jury pour concourir aussi au niveau national.

- Un concours national : ils reçoivent des bourses allant de 1 500 € à 2 500 €.



Inscriptions/ retrait des dossiers :

Renseignements au 04.95.29.27.26 ou ass.blf@msa20.msa.fr

Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre 2021