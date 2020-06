Coronavirus : Près de 100 000 masques commandés par les professionnels des filières agrumes et Kiwi

Près de 100 000 masques chirurgicaux ont été commandés par les professionnels des filières agrumes et kiwi en préparation des prochaines campagnes de récolte. Cette démarche à pour objectif de garantir une totale sécurité sanitaire de tous les salariés et acteurs intervenant sur les prochaines campagnes.

L’AOP « Fruits de Corse » au travers de son président Fazi Simon-Pierre, remercie les services d’Interfel pour leur mobilisation ainsi que l’OPAC pour la réception et la distribution des masques auprès des professionnels.