Conseil exécutif de Corse : 50 euros de plus pour la prime de Noël des personnes précaires

Chaque année, une prime de Noël est octroyée par la Collectivité de Corse aux personnes en situation de précarité dans le cadre du règlement des aides et des actions sociales et médico-sociales de la Collectivité de Corse.Cette prime sera allouée cette année à plus 4 300 personnes en situation de précarité.L’octroi de l’aide répond à des critères socio-économiques prenant en compte les ressources et la composition familiale, à travers le quotient familial, qui s’obtient en divisant le montant des ressources par le nombre de parts attribuées (hors bénéficiaires du RSA qui bénéficient d’une prime de Noël spécifique). Le montant de l’aide peut se situer entre 120 € pour une personne seule et jusqu’à 360 € pour un foyer de 5 personnes.Ce dispositif est destiné à soutenir les personnes les plus vulnérables pendant une période de l’année où elles en ont particulièrement besoin.