Confinement : les nouvelles modalités d'accueil de l'Assurance Maladie de Corse-du-Sud

Dans un communiqué l’Assurance Maladie de Corse du Sud informe que même pendant cette période de crise sanitaire les accueils physiques du siège d’Ajaccio ainsi que de Sartène et Porto Vecchio sont assurés sur rendez vous ou en cas d'urgence dans le respect des règles de sécurité et de distanciation physique."Les usagers peuvent solliciter un rendez-vous en privilégiant leur espace personnel sur ameli.fr , en se connectant à la rubrique « prendre un RDV » et en vérifiant leurs coordonnées de contact afin d'être éventuellement rappelés par un conseiller CPAM.