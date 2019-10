Concert gratuit du groupe I Campagnoli ce samedi 19 octobre, à l'église Saint Laurent de Marseille

La Fédération des Groupements Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône, Maison de la Corse, en partenariat avec nos élus corses de la Ville et du département, organise au profit des Corses de Provence un concert gratuit du groupe I Campagnoli, le samedi 19 octobre 2019 à 20 h 30 à l'église Saint Laurent, 16 esplanade de la Tourette, à proximité du Mucem, 2ème arrondissement.

Fondé en 1989 à Saint Florent, I Campagnoli est un de nos plus anciens groupes de polyphonies. L'ensemble est composé de quatre membres Guy Calvelli, Didier Guerica, Louis Crispi et Isabelle Giannelli, violoniste. Durant son tour de chant d'une heure vingt, il interprète des chants sacrés et profanes traditionnels, pour la plus grande part "a cappella", ou accompagnés à la flûte et au violon.