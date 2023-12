Concert de Noël gratuit place du Marché à Bastia

Si de nombreuses animations sont prévues sur la place St Nicolas en ces fêtes de fin d’année, celle du marché abritera ce samedi 16 décembre à 14h30 un grand concert de Noël gratuit.





« En cette fête période de fête on a voulu que la magie de Noël opère aussi dans ce quartier si cher aux Bastiais» explique Ghislaine Ferri, présidente de l’association 2020 qui coorganise la manifestation avec la webradio Radio Corsica International. « Ce sera un beau moment de partage avec une péliade d’artistes qui viendront interpréter les plus beaux chants de Noël ».

Sur scène :

Anaïs Gaggeri

Armand Paoli

Corsica Gospel

Duo IPOP

Sumente

I Mantini

Jean Lorenzi

Midò et Petru

Patrizia Poli et Pascal Arroyo

Paul-Gérard Savelli

Pierre et Dominique

Ynis Création.