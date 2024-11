Concert autour des Chants populaires Corse à la Salle Cortot de Paris

Retrouvez un nouveau rendez-vous des Concerts Cantabile le 14 novembre à 20h30 salle Cortot.Cette soirée est dédiée aux chants populaires corses et ukrainiens qui ont en commun un grand héritage de la chanson populaire.Au programme :- Chants corses traditionnels arr pour soprano et cordes ( O ciuciarella, Sott’a lu ponte, Nininna, Ti tengu cara, Dimmi perché, Fortunatu)- Quatuor à cordes N4 op 43 Boris Liatoshynsky (extraits)- Chants populaires ukrainiens are pour soprano, cordes et harpe (Un bateau navigue, La lune dans le ciel, Dessine moi une nuit, Hymne)Avec : Inna Kalugina et Amélie Tatti (soprano), Camille Theveneau et Toma Bervetsky (violon), Sacha Pietri (alto), Hugo Pietri (violoncelle) et Clotilde Boussange (harpe).