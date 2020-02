Cinéma : Télérama enfants à Bastia et Lecci

A l’image de son « grand frère » qui a lieu en janvier, le Festival de cinéma Télérama Enfants se déroule du 12 février au 3 mars dans les cinémas participants, avec le même principe : 3,50 la séance avec le Pass Télérama.

En Corse, deux cinémas participent à l’opération : le Studio de Bastia et le Galaxy de Lecci.

La sélection est composée de treize films ou programmes de courts métrages et de trois films en avant-première choisis par la rédaction cinéma de Télérama, en concertation avec l’AFCAE.

Le Studio en a retenu cinq parmi cette liste : Wonderland, le Royaume sans pluie, Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre Attaque, Loups tendres et loufoques (qu'on avait découvert en avant-première au Festival du film de Lama en 2019), Le Voyage du Prince et L’Odyssée de Choum. Le Galaxy propose lui : Loups Tendres et Loufoques, Marche avec les Loups, L’odyssée de Choum, L’équipe de Secours, Ma Folle Semaine avec Tess, Pat et Mat en Hiver, Les Nouvelles aventures de Rita et Machin, Les Petits Contes de La Nuit et Le Prince Serpent, mêlant films d'animation et films en prise de vue réelle.

Une belle occasion pour aller en famille au cinéma pendant ces vacances scolaires !