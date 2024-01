Cinéma : « Double foyer », une affiche et la tournée dévoilée

Claire Vassé est auteure et critique de cinéma à la revue Positif. Pour se lancer dans l'aventure de son premier long métrage, elle a fait appel au couple Émilie Dequenne (Rosetta, A perdre la raison) et Michel Ferracci (Permis de construire, Un Mohican). Ils sont, tous les deux, à l'affiche de Double foyer, au côté de Max Boublil ou encore de Pierre Rochefort. Le pitch du film : « Lili et Simon s’aiment, mais n’habitent pas ensemble. Abel, l’enfant de cet amour, vit entre deux maisons. Un jour, les accidents de l’existence remettent en question leur mode de vie… Peut-on s’aimer sans vivre ensemble ? Question simple, réponse compliquée. »



Tournée insulaire

Double foyer, distribué par Nour films, fait une tournée en Corse avant sa sortie le 21 février prochain. Il sera projeté, en présence de la réalisatrice et de ses comédiens, au cinéma Le Régent de Bastia vendredi 9, au Lætitia d'Ajaccio samedi 10 et au Galaxy de Lecci, dimanche 11 février. Par ailleurs, le distributeur vient de dévoiler l'affiche (ci-dessus).



©LH