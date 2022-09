Cherté de la vie en Corse : le PCF appelle à manifester ce jeudi 29 septembre à Bastia

Le communiqué





La cherté de la vie en Corse et les bas salaires rendent la vie quotidienne d’une large part des ménages populaires toujours plus difficile. Malgré cette situation et les inégalités qui se creusent irrémédiablement depuis 30 ans le cycle de discussions institutionnelles entre les élus territoriaux et le gouvernement n’aborde pas concrètement ce sujet.

Alors même que le patrimoine des plus riches et les dividendes versés aux actionnaires ne cessent de croître, de nouveaux cadeaux fiscaux sont déjà programmés pour les entreprises sans aucune contrepartie salariale ni de création d’emploi. De nouvelles attaques frontales contre la protection sociale que ce soit sur la question des retraites ou sur l’assurance-chômage sont annoncées par le gouvernement Macron Borne.

À l’injustice fiscale et sociale s’ajoute l’inaction de ce gouvernement face à la crise climatique. Cette politique ne fait que renforcer les inégalités puisqu’elle permet aux plus riches de ne rien changer à leur mode de consommation, plus destructeur des écosystèmes, et à la plupart des entreprises, en particulier les plus grandes, de continuer à privilégier la logique du profit au détriment des exigences écologiques posées.

Le monde du travail et de la création, les forces populaires sont les seuls à même de modifier cette situation. Pour inverser les politiques publiques en faveur du progrès social, des salaires et de l’égalité salariale homme femme, de l’emploi et des services publics, de la santé et du logement social le PCF appelle à manifester ce jeudi 29 septembre avec les organisations syndicales à partir de 10 heures au rond-point du palais de justice à Bastia.