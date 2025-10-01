ACTU RÉGIONALE
FAITS DIVERS
POLITIQUE
FOOTBALL
FOOTBALL
S.C Bastia
A.C Ajaccio
G.F.C. Ajaccio
FC Bastia-Borgo
SPORTS
SPORTS
Echecs
Rugby
Autres Sports
Autos Motos
VOTRE RÉGION
Ajaccio
Bastia
Balagne
Centre Corse
Extrême Sud
Côte Orientale
MONDE
ANNONCES LÉGALES
CARNET DE DEUIL
Décès
Messes
Remerciements
Corse Net Infos - Pure player corse
Accueil
L'actu
Ajaccio
Bastia
Balagne
Centre
Côte Orientale
Sud
Faits divers
Annonce légales
Publier une annonce
Liste des annonces
Rechercher
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
Actu régionale
Faits divers
Politique
Football
Football
S.C Bastia
A.C Ajaccio
G.F.C. Ajaccio
FC Bastia-Borgo
Sports
Sports
Echecs
Rugby
Autres Sports
Autos Motos
Votre région
Ajaccio
Bastia
Balagne
Centre Corse
Extrême Sud
Côte Orientale
Monde
Annonces Légales
Consulter les marchés publics
Carnet de deuil
Messes
Décès
Remerciements
« Stonde di Vita » : un nouveau rendez-vous vidéo sur CNI
01/10/2025
Pluies intenses et inondations : la campagne de prévention 2025 lancée
28/09/2025
Bastia - Qui a vu Alain ?
28/09/2025
Les écoles corses invitées à courir pour La Marie Do avec les Courses en Or
28/09/2025
Accueil
>
Brèves
Les brèves
Cervioni : concert annulé
29/09/2025
La dernière étape du festival Camerata Figarella qui devait avoir lieu ce soir à Cevioni à 18h30 dans la cour du musée, est annulée pour cause de décès au village.
Il n’y aura donc pas de concert ce soir, lundi 29 septembre, à Cevioni.
Retour à la liste des brèves
Les brèves
29/09/2025 09:07
Programme d'animations du réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio du mercredi 1er octobre au samedi 4 octobre
29/09/2025 08:42
PCF de Corse appelle le 2 octobre à "une riposte massive démocratique et populaire"
29/09/2025 08:36
Cervioni : concert annulé
26/09/2025 13:17
Course hors stade à Porto-Vecchio - Dimanche le Régional des 5 km
25/09/2025 23:08
Ajaccio : Rendez-vous littéraire à la médiathèque des Cannes
25/09/2025 19:39
Bastia : un concert au profit d'Inseme le 11 octobre
Les plus lus
Elle était en cavale à Porto-Vecchio en 1990 : « Katy », ex braqueuse du Gang des Amazones, revient pour du cinéma
« Bloquons Tout » en Corse : Bastia ville choisie pour un grand rassemblement
Un bar à chats pas comme les autres a ouvert ses portes à Ajaccio
Université de Corse : Un nouveau master pour former les cadres de la santé en Corse
« Bloquons tout » : quelle mobilisation en Corse pour le 10 septembre ?
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter de CNI et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles
Régie publicitaire
Mentions légales
Nous contacter
© 2025 corsenetinfos