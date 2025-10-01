CorseNetInfos
Les brèves

Cervioni : concert annulé  29/09/2025

La dernière étape du festival Camerata Figarella qui devait avoir lieu ce soir à Cevioni à 18h30 dans la cour du musée, est annulée pour cause de décès au village. 
Il n’y aura donc pas de concert ce soir, lundi 29 septembre, à Cevioni. 

