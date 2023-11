Centième action solidaire de Per à Pace en Tunisie : Un bilan engagé

L'association Per à Pace a récemment achevé sa centième action solidaire en Tunisie, marquant une étape significative dans son engagement en faveur de la coopération internationale. L'équipe, composée de membres de Per à Pace et de l'APTC, a effectué cette mission avec succès, portant assistance aux communautés locales en Tunisie.

Les participants, dont Maurice, Robert, Jacques, Mohamed, et Slimane, ont rencontré divers acteurs tunisiens, notamment l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), avec laquelle une convention pour l'avenir a été discutée. "Malgré les défis persistants en Tunisie, les échanges ont été enrichissants." indique l'association qui malgré les défis logistiques, a réalisé avec succès le dédouanement de la remorque et les équipements médicaux et scolaires ont été distribués aux structures et associations bénéficiaires. Per à Pace indique aussi avoir revisité des sites précédemment assistés, constatant l'impact positif de leurs actions sur la jeunesse locale.

Cette centième action solidaire a été possible grâce à des partenariats forts en Tunisie et en Corse, avec des entreprises telles que Corsica Linea et la Société TransExpress, ainsi que le soutien de l'ancien hôpital d’Ajaccio et de la Collectivité de Corse.