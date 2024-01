Casamaccioli : Opération de brûlage dirigé à Pasciu

La Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Corse (FDCHC) et le Service Incendie et de Secours de Haute-Corse (SISHC) de la CdC organisent une opération de brulage dirigé à des fins faunistiques le lundi 29 janvier 2024 (matin) dans le secteur de Pasciu, commune de Casamaccioli, entre 1200 et 1600 mètres d'altitude.