À l’occasion du Carnaval de Viareggio, qui se déroule du 8 février au 4 mars 2025, Corsica Ferries propose une mini-croisière au départ de Bastia, du 15 au 17 février.



Le départ est prévu le samedi 15 février à 21h00 depuis Bastia, avec une arrivée à Livourne le lendemain matin à 07h00. Les passagers disposeront de deux nuits en cabine et pourront accéder directement au carnaval de Viareggio, où défilent des chars allégoriques géants pouvant atteindre 25 mètres de haut. Le retour s’effectuera le dimanche 16 février à 22h00 depuis Livourne, pour une arrivée à Bastia le lundi 17 février à 06h30.



​Tarifs et options

Le tarif de la mini-croisière débute à 79 € TTC par personne et inclut la traversée aller-retour, deux nuits en cabine et l’accès aux festivités. Une navette optionnelle à 20 € permet de rejoindre Viareggio depuis le port de Livourne. Un atelier maquillage est également prévu à bord.



Le programme coïncide par ailleurs avec le match Florence - Côme, prévu le 16 février, à 1h30 de Livourne.