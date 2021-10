Canari : de nouveaux travaux sur la route départementale 80

Pour rouler normalement sur la départementale 80 à Canari il faudra encore patienter quelques temps. La Collectivité de Corse a annoncé ce lundi 18 octobre que des travaux débuteront le 25 octobre pour une durée d'une dizaine de jours

Le planning prévisionnel des travaux prévoit les phases suivantes aux conséquences différentes sur la circulation25 octobre au 05 Novembre : Installation de chantier, avec une circulation à une voie, sous alternat8 novembre au 19 novembre : Début des travaux effectifs avec coupure totale de la circulation pour une durée de 2 semaines.Pendant cette période, la route sera fermée du lundi au vendredi (jour et nuit) et une déviation via la RD 33 est mise en place. 19 novembre au 10 décembre : travaux sous circulation à une voie avec alternat ; des coupures ponctuelles de 15 mn sont à prévoir.Le 10 décembre 2021 au soir, la circulation sera entièrement rétablie à deux voies.

Pour rappel, un éboulement s’est produit au pied d’un versant rocheux surplombant la route. La masse éboulée a enseveli la route sur toute sa largeur et sur environ 20m de longueur.



Le seul dégagement de la chaussée n’est pas suffisant : des travaux de confortement du talus amont - surface pentue de terrain résultant de travaux de terrassement lors de la construction de la route - par grillage cloué au niveau de la zone impactée sont nécessaires.



Les travaux consistent en une purge manuelle visant à éliminer les éléments les plus instables, puis en la réalisation d’une protection surfacique par grillage cloué.



La durée des travaux sur cette section fortement exposée aux risques rocheux est estimée à huit semaines et conduira à des perturbations de circulation.