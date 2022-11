Calvi : une bourse aux jouets ce dimanche 27 novembre

La 3e édition de la « BOURSE AUX JOUETS » pour favoriser le lien social entre les générations organisée par le Centre Communal d’Action Sociale de Calvi organise aura lieu ce dimanche 27 novembre, Place de l’Église, de 9h à 13h.



Face au succès rencontré lors des précédentes éditions, Hélène Astolfi, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires Sociales, aux Personnes Âgées et aux Solidarités, à l’initiative de la manifestation, a souhaité la programmer à nouveau cette année afin de permettre aux enfants, dans un esprit de solidarité et d’entraide, d’échanger ou vendre à petits prix leurs jouets et se faire ainsi plaisir en attendant Noël. L’élue évoque également la volonté de la Municipalité de « dynamiser le centre-ville et créer une animation pour les commerces ouverts à l'année ».



Afin de pouvoir s’organiser au mieux, il est demandé aux personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire (emplacement gratuit) auprès de l’Accueil du Centre social Cardellu) : 04 95 34 47 59.