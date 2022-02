CPIE A Rinascita : appel à bénévoles

Le CPIE A Rinascita organise avec la Communauté de Communes d'Ile Rousse Balagne et le Conservatoire Botanique National de Corse, un chantier participatif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes au bord du Reginu, le samedi 16 avril au matin entre 9h et midi.Le rendez-vous est fixé sur la D113 entre Lozari et Codole, avant l'auberge de Tesa.Le matériel est fourni.Pique-nique partagé pour les amateurs de déjeuner convivial en bord de rivière.Pour plus d'information : 07 88 17 77 98 ou contact@cpie-centrecorse.fr