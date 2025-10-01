L'Operata, l'espace socioculturel du CPIE A Rinascita, vous invite tous les mardis de 17h30 à 19h, aux ateliers linguistiques en anglais intitulés Let's Talk in English dans ses locaux situés dans la Caserne Padoue, en face de l'entrée du Musée de la Corse.
Ce nouveau rendez-vous vous donnera l’occasion de mieux parler et comprendre l’anglais à travers des exercices ludiques et des discussions dans la langue de Shakespeare.
Adhésion/Assurance obligatoire : 10 € par an
Cotisation : 40 € pour la demi-saison / 80 € pour la saison entière
Inscriptions au 04 95 61 03 43 ou directement sur place, au rez-de-chaussée de la caserne Padoue face au musée entre 8h30 et 12h, 13h et 16h30, ou par mail : contact@cpie-centrecorse.fr