Dans le cadre du cinquantenaire du CPIE A Rinascita, les 26 et 27 septembre prochains se déroulera la 4ème édition du Festival « Des vignes entre les lignes » dans le jardin pédagogique San Francescu et le centre socioculturel l'Operata, à Corte.
Ce festival, soutenu par la Collectivité de Corse, le CPIE A Rinascita et la Mairie de Corte, est une rencontre annuelle transdisciplinaire qui mêle le littéraire, la philosophie et l’art plastique, aux vignes, et à travers laquelle les auteurs entretiendront l’assistance de la nature et de ses motifs environnementaux.
Pendant ces 2 jours, écrivains, éditeurs et artistes naturalistes se succéderont pour présenter leur travail à travers ateliers et conférences.
Tout public, entrée libre.
Le programme du Festival : https://urlz.fr/uMUz
L’Operata - RDC de la Caserne Padoue - Devant le Musée de la Corse
Jardin pédagogique San Francescu - Arrière-cour du 7 rue colonel Feracci
Pour plus d'information : 04 95 54 09 86 ou contact@cpie-centre.fr