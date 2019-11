CESEC : Non à la compagnie maritime régionale sous la forme d'une SEMOP

"Le Conseil économique, social, environnemental et culturel - Cesec -Corse réuni mardi matin à Ajaccio a rejeté la proposition de création d'une compagnie maritime régionale sous la forme d'une SEMOP (Société d’économie mixte à opération unique)" écrit Jean-Pierre Battestini de la délégation CGT au Cesec.

"Même si cet avis est consultatif l'exécutif de la CTC doit en tenir compte. il démontre qu'avec la liquidation de la SNCM et la perte d'un millier d'emplois et les menaces qui pèsent sur les emplois de la Méridionale et la baisse de la qualité de la desserte depuis que le duopole Corsica ferries Corsica linea opèrent de concert avec l'assentiment de l'exécutif de la CTC , n'est pas satisfaisant" poursuit le représentant de la CGT.

C.-V. M