CCI de Corse : une opération masques à destination des entreprises

Dans le contexte d’urgence sanitaire et dans une démarche accompagnée par la Direction générale des entreprises au ministère de l’Économie et des finances et la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer au Secrétariat d’État chargé des transports, et en concertation avec CCI France et CMA France, Cdiscount, acteur du e-commerce français, met en vente à compter de ce lundi 20 avril des masques chirurgicaux à destination de toutes TPE et PME ressortissantes des chambres et de commerce et d’industrie ou des chambres de métiers et de l’artisanat, non adossées à des grands donneurs d’ordre.Cdiscount met en place un dispositif de proximité en « click and collect » afin de permettre à ces entreprises de poursuivre au mieux leur activité en leur fournissant des masques chirurgicaux. Cette mise à disposition de tels masques doit être impérativement accompagnée par le respect de l'ensemble des gestes barrières. La commande se passe directement via la plateforme CDISCOUNT PRO réservé aux professionnels, à l’adresse suivante : https://www. cdiscount.com/masques (accessible depuis PC ou tablette)Cette mise à disposition de tels masques doit être impérativement accompagnée par le respect de l’ensemble des gestes barrières.Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse au 04/95/54/44/92.