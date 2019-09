C'est la rentrée à l' Echecs Club Ajaccien

Le Club d’échecs d' Ajaccio reprend ses activités à partir du lundi 09 septembre. Des cours et des activités pour les joueurs de tout âge et de tout niveau, et un large choix d'horaires pour satisfaire le plus grand nombre.







Lundi 17h30 18h30, 2 groupes niv 1 initiation et niv 2 perfectionnement



Mardi 17h30 18h30, 1 groupe niv 2-3 perfectionnement et joueurs confirmés



Mercredi 9h30 10h30 niv 1 initiation, 11h 12h niv 2 perfectionnement



Mercredi 14h 15h30 1 groupe niv 1-2 initiation et perfectionnement



Jeudi 17h30 18h30 séance de jeu, tournoi, entraînement pratique



Vendredi 17h30 18h30 1 groupe niv 2-3 perfectionnement et joueurs confirmés



Vendredi 18h 20h cours pour adultes



Samedi 14h 17h séance de jeu, tournoi, entraînement pratique







Pour la région du Grand Ajaccio, l'activité aura lieu le mercredi de 14h à 18h à la salle polyvalente d' Alata Trova



ECA - lieu dit Fontaine du Vittulo ( au dessus de l'école Loretto)



www.echecs-club-ajaccio.com



ecajaccio@gmail.com