La sélection des films présentés lors du prochain festival Polar de Reims, vient d'être dévoilée. En sélection officielle, on retrouve « Borgo » de Stéphane Demoustier. Ce long métrage, pour partie tourné en Corse, aborde, sous le prisme de la fiction, le double assassinat de l'aéroport de Poretta et le parcours de Cathy Sénéchal, surveillante à la prison de Borgo. Le film, présenté à Angoulême en août dernier a aussi connu une projection mouvementée lors de son avant-première au festival Arte Mare en octobre dernier ( lire ici ).On retrouve, au casting de ce long métrage, l'actrice Hafsia Herzi qui interprète la matonne. Elle est accompagnée de plusieurs comédiens insulaires comme Cédric Appietto, Louis Memmi, Henri-Noël Tabary ou encore Anthony Morganti. Le film, distribué par Le Pacte, risque de faire grand bruit sur l'île lors de sa sortie sur les écrans le 17 avril prochain. Surtout que le procès du double assassinat de l'aéroport de Bastia-Poretta est officiellement fixé du 6 mai au 5 juillet, au sein de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence.