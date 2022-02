Biguglia : une réunion publique pour préparer le projet d’aménagement et de développement durable de la commune

La municipalité de Biguglia organise une réunion publique pour préparer le projet d’aménagement et de développement durable de la commune, le lundi 21 février 2022 à 18h au Spaziu Culturale Carlu Rocchi.

La réunion sera consacrée à la présentation du diagnostic, en présence du maire, des élus, des techniciens et du bureau d’études BL Etudes et Conseil. "Ce document constitue le socle de base à partir duquel sera élaboré́ le projet d’aménagement et de développement durable de la commune. Il donne une image de Biguglia en matière de population, d’économie, d’aménagement, de paysage, de fonctionnement urbain et d’environnement et il tient compte des risques connus et dresse les potentialités en termes d’aménagement et d’urbanisme." précise la municipalité dans ion communiqué.