Belgodere : voici le programme des festivités du mois d'aout

MARDI 3 - "RANCICONE" - Parking de la crèche 21H

La compagnie Unità teatrale de Jean-Pierre Lanfranchi se produira à Belgodère dans "Rancicone", qui revisite "l'Avare" de Molière en langue corse et l'inscrit dans la modernité avec la co-mise en scène de Christian Bujeau, résidant à Belgodère.

Après un passage très remarqué en 2019 avec "Scapinu", la commune de Belgodère est très heureuse d'accueillir de nouveau Jean-Pierre Lanfranchi pour cette nouvelle adaptation d'une pièce de Molière.

La pièce sera sous-titrée en français.

Ce spectacle est offert par la municipalité - accès par l'école, parking de l'école

LUNDI 9 - L'ALBA - Eglise San Tumasgiu 21H (ou place du village, en attente des recommandations sanitaires)

Présentation du nouvel album A principiu.

La démarche de création de l’Alba est guidée par sa volonté d’accompagner ses chants d’arrangements originaux à consonances méditerranéennes, tout en restant fidèle à la tradition culturelle ancestrale.

C’est avec l’utilisation d’instruments tels que l’harmonium, la guitare acoustique ou électrique, le violon, les clarinettes, les flutes, les mandolines, la basse, les percussions que les voix s’harmonisent, que les monodies et les polyphonies entonnent un dialogue musical inspiré de la circulation des peuples et de leurs échanges culturels. Depuis sa professionnalisation en 2005, À PRINCIPIU est le cinquième album du groupe auquel ont participé des invités de prestige (le batteur percussionniste sénégalo-marocain Mokthar Samba, le chanteur et guitariste zimbabwéen Louis mhlanga, le guitariste corse Fanou Torracinta …) mais aussi de très talentueux instrumentistes et chanteurs de l’ile qui ont rejoint le collectif pour l’occasion, certains d’entre-eux, séduits par la nouvelle démarche, étant devenus des membres du groupe à part entière. Ainsi À PRINCIPIU qui signifie « au début » en corse, mène le groupe au début d’une nouvelle aventure artistique et humaine…”.

Ce spectacle est offert par la municipalité

JEUDI 19 - CONCERT DANS LE CADRE DES RENCONTRES DE CALENZANA - Eglise San Tumasgiu - 18H

La note bleue - Frédéric Chopin - Georges Sand / Récital piano et lectures

Denis Pascal (Piano), Jérémy Alberti (Textes)

Pour la troisième année consécutive, Belgodère a le plaisir d'accueillir les rencontres de Calenzana

Pour sa 21e édition le festival propose deux jours de concerts de plus, dans 17 villages balanins. Le festival accueille cette année 50 artistes pour 30 rendez-vous musicaux dans 23 lieux différents !

Concert gratuit, dans le cadre des rencontres de Calenzana



LUNDI 23 AOUT - DUO YSALY - Place du village 19H30/22H

Duo vocal féminin - Variétés françaises et internationales