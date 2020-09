Beau succès pour le stage de Yoga à Canale di Verde

Ce week end avait lieu à Canale di Verde, village de la côte orientale, une rencontre de Yoga organisée par l’association « Samaya Kallisté » et « Yoga Studio Bastia ».



Une vingtaine de participants se sont réunis autour des animateurs Sabrina, Michelle et Jean-Marc et ont pratiqué pendant deux jours, les séances étaient entrecoupées de théorie et de philosophie.



L’accueil réservé par la municipalité a permis un séjour agréable dans des conditions optimales.



Les divers ateliers se sont déroulés aussi bien en extérieur que dans la salle polyvalente.



Les organisateurs tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de ce stage.



« Yoga Studio Bastia » propose des stages et des cours de Yoga depuis plus de dix ans et l’engouement actuel pour cette discipline donnera certainement l’occasion de renouveler cette expérience en immersion.



(Contact : facebook yogastudiobastia, Mail : yogastudio.bastia@gmail.com )