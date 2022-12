Bastia : un job dating pour l'emploi des jeunes

Pour la 6ème saison, le Crédit Agricole poursuit son engagement auprès des jeunes grâce à des Job Dating organisés en collaboration avec WIZBII sur l’ensemble du territoire français à travers l’initiative « Youzful // Job Dating ». Depuis sa création, le Crédit Agricole et WIZBII ont organisé plus de 410 événements et accueilli plus de 28 000 jeunes. Un dispositif qui prouve son efficacité car 87%1 des entreprises ont entamé ou pensent entamer des recrutements à la suite d’un Job Dating. C’est à Bastia, le 13 décembre que se déroulera le prochain événement.



Une dizaine d’entreprises de la région recrutent



Le Job Dating du Crédit Agricole de la Corse regroupera une dizaine d’entreprises de la région dont le Crédit Agricole de la Corse, E.Leclerc ou encore Burger King et 60 à 80 candidats. Ils pourront échanger de manière privilégiée autour d’un buffet sur les différents postes proposés en CDI, CDD.



Parmi les secteurs représentés lors du Job Dating seront présents la banque, la grande distribution et la restauration rapide.



Un objectif : connecter les jeunes aux entreprises qui recrutent



Les entreprises rencontrent actuellement des difficultés en ce qui concerne le recrutement de certains profils. Dans ce contexte, le Crédit Agricole souhaite plus que jamais accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi et s’appuie pour cela sur l’expertise de WIZBII. Ensemble, les deux entités, poursuivent un même objectif : faire matcher entreprises et candidats de types et profils différents. C’est pourquoi ces événements sont ouverts à tous et adaptés à la pluralité des profils, expériences professionnelles et niveaux d’études.



Cette rencontre du 13 décembre s’inscrit dans le dispositif “Youzful // Job Dating” du Crédit Agricole de la Corse composé de :



● 2 Job Dating sur le territoire



● 1 espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes : https://wiz.bi/3DuDXKJ



L’initiative “Youzful // Job Dating” est la preuve de l’engagement humain du Crédit Agricole pour l’avenir professionnel des jeunes du territoire.



Un dispositif testé et approuvé par les entreprises et les jeunes



Les Youzful // Job Dating sont des événements chaleureux et atypiques dont le but est de casser les codes du recrutement. Tout est fait pour accueillir les candidats et les entreprises dans une ambiance conviviale, et leur permettre d’échanger dans un cadre propice à la spontanéité.

Une particularité qui rend le recrutement moins formel et contribue au succès des événements.



Depuis leur mise en place, ces événements ont fait leurs preuves puisque plus de 3 500 entreprises y ont participé, ce qui a permis de réaliser pas moins de 65 000 entretiens en physique et en digital. De plus, 72%1des jeunes ont trouvé le dispositif utile pour leur recherche d’emploi.