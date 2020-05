Bastia : rouverture de la plage d'A Rinella jeudi 21 mai. Ficaghjola restera fermée

Dans le cadre du déconfinement, le Maire de Bastia a effectué une demande auprès de la Préfecture de Haute-Corse, de concert avec les autres maires du littoral de Santa-Maria à Lucciana concernant la rouverture de la plage d’A Rinella.

Cette dernière sera ouverte au public à partir du jeudi 21 mai, tous les jours de 7 heures à 20 heures.

Elle sera ouverte pour la promenade mais également pour les positions statiques. Les rassemblements de plus de 10 personnes ne seront pas autorisés, tout comme les barbecues, les pique-niques et la consommation d’alcool.

Quant à la plage de Ficaghjola, elle restera fermée durant cette première phase de déconfinement (s’étendant jusqu’au 2 juin) et la baignade y sera interdite. Sa taille et sa configuration ne permettent pas une mise en place des gestes barrières suffisante pour assurer la sécurité de tous.