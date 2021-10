Bastia : pour la Toussaint des navettes gratuites pour les cimetières



A l’occasion de la fête de la Toussaint, le réseau de bus de la CAB met en place des navettes gratuites du mercredi 27 octobre au mardi 02 novembre de l’hôpital (Terminus ligne n°1) vers les cimetières de Montesoru et de l’Ondina.

Toutes les informations et horaires sont à retrouver sur le site Internet et réseaux sociaux de la CAB ou directement en contactant le numéro de la SAB (Société des Autobus Bastiais) : 04 95 31 06 25.