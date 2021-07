Bastia lance sa campagne annuelle de stérilisation de chats errants

06 23 23 67 46

associationsos4pattes2b@gmail.com SOS 4 PATTES 2B

Lors du conseil municipal du 4 juin 2021, les élu·e·s ont approuvé la mise en œuvre d’une campagne de stérilisation des chats errants sur le territoire de Bastia.Dans ce cadre, la Ville a signé une convention avec les acteurs locaux œuvrant pour la protection animale pour définir les modalités organisationnelles de la campagne. Celle-ci se déroulera du mardi 6 juin au 31 décembre 2021.Ainsi, les associations « SOS 4 Pattes 2B », « Chats et chiens sans toi(t) », « Per elli » et « Animaux en détresse » sont autorisées à trapper les chats, les faire stériliser et les ramener sur leurs sites de vie. Les chats sont amenés soit à la clinique vétérinaire Cyrnevet soit à la clinique vétérinaire Cas’Animalia. Ces cliniques procèdent à leurs identifications et leurs stérilisations.Par ailleurs, la Ville a également signé une convention avec la Fondation « 30 millions d’amis » qui apporte un soutien financier à la campagne.Dans le cadre de cette campagne, les volontaires peuvent se manifester auprès des associations pour les aider à trapper les chats :Cette action est essentielle pour la protection animale et la salubrité publique. Elle s’inscrit dans la volonté de la Ville de Bastia d’être exemplaire en la matière, conformément aux engagements pris par ses élus.