Bastia : la municipalité lance un appel à projet pour la gestion et l'animation du Puntettu

Dans le cadre des opérations de réhabilitation du quartier du Puntettu, la Ville de Bastia réalise actuellement un équipement à vocation sociale et culturelle dont les travaux seront achevés en 2022.



Un appel à projet pour retenir un ou plusieurs opérateurs associatifs et/ou économiques en capacité d’assurer l’animation et la gestion du futur lieu a été lancé.



Situé dans un espace pivot, à l’articulation de plusieurs espaces publics, cet équipement public a vocation à contribuer à la dynamisation et à la transformation des usages du quartier. Il s’agit alors d'envisager un lieu mixte, ayant une dimension sociale, culturelle et artistique, et numérique. Ce lieu devra ainsi satisfaire les besoins des habitants tout en diversifiant la fréquentation du quartier.





Téléchergez le règlement de cet appel à projet