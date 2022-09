Bastia : la marche solidaire pour Armelle revient ce dimanche 25 septembre

Armelle Carnasciali a été emporté par un cancer à l’aube de ses 30 ans. Assistante maternelle, elle vouait une véritable passion pour son métier et ses «petits», pour qui elle était une «tatie» dévouée.

Le président de l'association Armelle, Jean-Mathieu Canasciali, va organiser une marche en la mémoire de sa fille Armelle, marche dont les bénéfices seront entièrement reversés à l'Association du même nom, qui aide les enfants et les jeunes adultes malades ainsi que leurs familles. La marche dans le centre ancien de Bastia d'environ 4 km est prévue le dimanche 25 septembre à 10h de la place Saint Nicolas, pour traverser la rue Napoléon, le palais de Justice, la rue Saint Angelo, la rue Saint Joseph, Figaghjiola, l'Aldilonda, le vieux port, et retour sur la place Saint Nicolas.

Les inscriptions vont se prendre à partir de 9h sur le kiosque à Musique de la place Saint Nicolas.

Inscriptions 20€ avec un t-shirt offert, gratuit pour les enfants.