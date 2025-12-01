Bastia : i tesori di Capicorsu

Désireux de sensibiliser le grand public à la fragilité des écosystèmes présents dans ses eaux, le

Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate / Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l'Agriate expose les nouvelles prises photographiques de Laurent Ballesta à l'Arsenale de la Citadelle de Bastia à partir du jeudi 06 novembre prochain, date du vernissage en présence de l'explorateur-photographe.

Cette exposition photographique vient compléter la diffusion de l'avant-première du film de Yann Rineau sur l'expédition Gombessa 6. Expédition

