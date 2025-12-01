CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Après plusieurs incidents à l’aéroport de Marignane, Bianca Fazi indique avoir engagé un travail avec la direction 31/10/2025 Rénovation des ponts d’Albanu, Prunelli et Casamozza : trafic ferroviaire perturbé dès le 3 novembre 31/10/2025 Corse-du-Sud : l’interdiction d’emploi du feu prolongée jusqu’au 15 novembre 31/10/2025
Les brèves

Bastia : i tesori di Capicorsu  31/10/2025

Désireux de sensibiliser le grand public à la fragilité des écosystèmes présents dans ses eaux, le
Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate / Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l'Agriate expose les nouvelles prises photographiques de Laurent Ballesta à l'Arsenale de la Citadelle de Bastia à partir du jeudi 06 novembre prochain, date du vernissage en présence de l'explorateur-photographe.
Cette exposition photographique vient compléter la diffusion de l'avant-première du film de Yann Rineau sur l'expédition Gombessa 6. Expédition

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos