Bastia : Le Festival "Forum des arts sonores" n’aura pas lieu en février

En raison de la situation sanitaire, le festival FORUM des ARTS SONORES,

organisé à Bastia par Tommy LAWSON et l’association ZONE LIBRE, ne

pourra pas se tenir du 1er au 6 février. La manifestation est reportée au début du mois de juillet.

Une période que l’on espère plus propice à l’organisation d’un festival

consacré au spectacle vivant, où les artistes d’art sonore viennent à la

rencontre du public.

Toute l’équipe de ZONE LIBRE est impatiente de retrouver le public pour lui

proposer, aux beaux-jours, un nouveau festival encore plus étonnant et

audacieux, fait de concerts, de workshops, de balades musicales, de débats

et de rencontres consacrées à la création dans l’espace urbain.

Le communiqué `