Bastia-Corsica 2028 : Vannina Bernard-Leon nommée cheffe de projet

Le président de l’association Bastia-Corsica 2028 a nommé Vannina Bernard-Leoni cheffe de projet à la suite de Muriel Peretti, qui réintègre ses fonctions à Rome.



Vannina Bernard-Leoni prendra ses fonctions au plus vite pour mener à bien la candidature de Bastia aux côtés de Pierre Lungheretti, commissaire général, et de l’équipe de Bastia-Corsica 2028, qui s’est étoffée ces derniers mois avec l’arrivée de Céline Fornali et Francesca Albertini, respectivement responsable événements et administration.



Depuis plus d’un an, l’équipe de Bastia-Corsica 2028 et ses partenaires travaillent sans

relâche afin de constituer le dossier de candidature qui sera déposé le 2 janvier 2023.

Vannina Bernard-Leoni est née et a grandi à Bastia.



Agrégée d’italien et diplômée en sciences sociales, elle quitte Paris et l’enseignement pour rentrer en Corse il y a 12 ans. De 2010 à 2016, elle dirige la Fondation de l’Université de Corse au sein de laquelle elle rapproche monde académique et monde économique à travers de nombreux projets liés au développement territorial ; puis directrice du Pôle Innovation et Développement de l’Université, elle crée et développe au Palazzu Naziunale un tiers-lieu qui mêle fab lab, pépinière d’entreprises, ateliers et résidences de création et d’expérimentation.

Egalement autrice et éditrice, elle contribue à de nombreuses aventures dans le domaine

de la création et de la réflexion en Corse.