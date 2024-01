Professeur des Universités à l’Université de la Corse Pascal Paoli et Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, Antoine-Marie Graziani a signé de nombreux ouvrage. En 1992 il a notamment obtenu le Prix du livre corse 1992 pour « Les Feux de la Saint-Laurent » et en 2000 le Prix de la Région corse pour « Sampiero, un mercenaire européen au XVIe siècle ». On lui doit aussi en 2002 une biographie de « Pascal Paoli, Père de la patrie corse » (Prix spécial du livre corse), « Histoire de Gênes » en 2009, « La violence dans les campagnes corses du XVIe au XVIIIe siècle » (Prix de la Région corse en 2011) ou encore « Histoire de la Corse » (Prix Don José Morellini en 2014).