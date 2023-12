« Barbie », présidente du festival de Cannes

La nouvelle est tombée ce jeudi matin : Greta Gerwig, réalisatrice du film événement de l'été, Barbie, sera la présidente du prochain festival de Cannes. Un gros coup pour le délégué général Thierry Frémaux tant cette actrice (Frances Hah, Eden) et réalisatrice (Lady Bird, Les filles du Docteur March) est, depuis le succès planétaire de son dernier film, sur un nuage. Elle a surtout réussi à réconcilier cinéphiles et grand public avec son Barbie et un parcours sans fautes. Comme le précise le communiqué de presse du festival : « Hier égérie du ciné US indépendant, aujourd’hui au sommet du box-office mondial, Greta Gerwig réussit les juxtapositions réputées inconciliables : elle livre des blockbusters d’auteurs, rapproche art et industrie, interroge avec finesse et complexité les problématiques contemporaines, affirme ses ambitions artistiques exigeantes au sein d’un système économique qu’elle investit pour mieux en disposer. »



La douzième femme

A seulement 40 ans, elle est aussi « la première cinéaste américaine à endosser » ce rôle alors même que le festival n’avait pas connu de présidente aussi jeune depuis Sophia Lorenn (31 ans) en 1966. Greta Gerwig deviendra la douzième femme, en 77 éditions, à présider le plus grand févénement de cinéma au monde. Elle succéde au réalisateur Suédois Ruben Östlund, qui a attribué, cette année avec son jury, la Palme d’or à Anatomie d’une chute, le long métrage de Justine Triet, produit par Marie-Ange Luciani.

Dans le communiqué du festival, Greta Gerwig a déclaré : « J’aime profondément les films. J’aime les faire, j’aime aller les voir, j’aime en parler des heures. En tant que cinéphile, Cannes a toujours été pour moi l’acmé de ce que le langage universel des films peut représenter. » La présidente du festival, Iris Knobloch, et son délégué général, Thierry Frémaux, ont précisé : « Ce choix est une évidence tant Greta Gerwig incarne audacieusement le renouveau du cinéma mondial. Au-delà du 7e art, elle apparaît aussi comme la représentante d’une époque qui abolit les frontières et mélange les genres pour faire triompher intelligence et humanisme ».



Cette 77e édition du Festival de Cannes sera particulièrement scruté depuis la Corse. En effet, trois longs métrages peuvent prétendre à une sélection. Thierry de Peretti, Frédéric Farrucci et Julien Colonna ont tous les trois tourné sur l'île cette année. De quoi attendre avec impatience la liste des films présentés lors de la prochaine édition, du 14 au 25 mai 2024.